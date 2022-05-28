انت الان تتابع خبر الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مخازن في بغداد . والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من اخماد حادث حريق اندلع داخل عدة مخازن مخالفة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال تحتوي على خزين متنوع من المواد المنزلية البلاستيكية في منطقة الوزيرية في بغداد.