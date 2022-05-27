القبض على قاتل منتسب بالجيش العراقي شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم عصر اليوم القاء القبض على قاتل المنتسب العريف نور صباح عبد الواحد المنتسب الى الفرقة 11 من الجيش العراقي في منطقة الشعب وفق مذكرة قبض 4 ارهاب".

واضاف انه "تم تسليم القاتل الى مركز شرطة الشعب لينال جزاءه العادل".

