انت الان تتابع خبر القبض على قاتل منتسب بالجيش العراقي شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بألقاء القبض على قاتل منتسب في الجيش العراقي في منطقة الشعب شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم عصر اليوم القاء القبض على قاتل المنتسب العريف نور صباح عبد الواحد المنتسب الى الفرقة 11 من الجيش العراقي في منطقة الشعب وفق مذكرة قبض 4 ارهاب".
واضاف انه "تم تسليم القاتل الى مركز شرطة الشعب لينال جزاءه العادل".
واضاف انه "تم تسليم القاتل الى مركز شرطة الشعب لينال جزاءه العادل".