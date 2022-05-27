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التربية تعلن اطلاق الخط الساخن لطلبة الثالث المتوسط

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن إطلاق الخط الساخن لطلبة الصف الثالث المتوسط للإجابة على اسئلتكم واستفساراتكم.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " التجربة تنطلق اعتباراً من يوم غد السبت وعلى الارقام المختصرة: 5607، 5070 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء".

واضافت انه "سيتم بث الاجابات التي تحتاج إلى توضيح على التلفزيون التربوي من الساعة 5-7 مساءً".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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