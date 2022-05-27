التربية تعلن اطلاق الخط الساخن لطلبة الثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " التجربة تنطلق اعتباراً من يوم غد السبت وعلى الارقام المختصرة: 5607، 5070 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء".

واضافت انه "سيتم بث الاجابات التي تحتاج إلى توضيح على التلفزيون التربوي من الساعة 5-7 مساءً".

