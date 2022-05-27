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هزة أرضية تضرب قضاء تلعفر شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.6 درجة شمال غري قضاء تلعفر في محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية مساء اليوم عند الساعة 7:15 بالتوقيت المحلي تبعد 31 كم شمال غرب قضاء تلعفر من محافظة نينوى".

واضافت ان "قوة الهزة بلغت (3.6) درجة ولم يثبت لدينا الشعور بها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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