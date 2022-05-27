هزة أرضية تضرب قضاء تلعفر شمالي العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية مساء اليوم عند الساعة 7:15 بالتوقيت المحلي تبعد 31 كم شمال غرب قضاء تلعفر من محافظة نينوى".

واضافت ان "قوة الهزة بلغت (3.6) درجة ولم يثبت لدينا الشعور بها".

