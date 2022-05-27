اليونان تتهم ايران بممارسة 'القرصنة'

وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة".ودعت أثينا المواطنين اليونانيين إلى "تجنب التوجه إلى إيران".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلام أن إيران "احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان".