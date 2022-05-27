زيلينسكي: العالم يستعد لاستخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية

وقال زينيليسكي أن "تلويح روسيا بالأسلحة النووية سيدفع كل دول العالم للحصول عليها".واضاف: "نحن أمام تسلح نووي محتمل على نطاق عالمي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين قد هدد باستخدام السلاح النووي، منذ إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.



فقد أصدر الرئيس الروسي قراراً في اذار الماضي، سبب قلقاً دولياً كبيراً، إذ تلقى الجيش الروسي أمراً بوضع القوات النووية الاستراتيجية في حالة تأهب خاصة.