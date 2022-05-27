ذهبية وفضية للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى

خطف العداء الذهبي فلاح حسن الملقب بـ" بولت العرب"، ذهبية جديدة للعراق في سباق 200 م في البطولة العربية لألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس.

وحطم حسن الرقم العراقي وسجل رقما تاهيليا لبطولة العالم للشباب بزمن بلغ 20.96 ثانية. وتقدم العداء الفذ على العداء البحريني عباس يوسف والمصري عمرو هاني سليمان ليتوج بالذهب ويحطم الرقم العراق ويضمن تاهله لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.



في سياق متصل، أحرز العداء احمد جمال الوسام الفضي لسباق 400 م حواجز ليؤهله لبطولة العالم للشباب. في سياق متصل، أحرز العداء احمد جمال الوسام الفضي لسباق 400 م حواجز ليؤهله لبطولة العالم للشباب. وقطع جمال المسافة بزمن بلغ 52.43 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء القطري إسماعيل داود أبكر.

وحل العداء العراقي احمد جمال ثانيا وحل العداء التونسي يحيى ناهض ثالثا.

