منتخبنا الأولمبي يسحق نظيره الإيراني بثلاثية

وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول بالتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب حسين عمار.

وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الأولمبي الإيراني هدف التعادل، فيما سجل منتخبنا الأولمبي هدفين في الشوط الثاني بإمضاء كل من الكسندر أوراها وحسن عبد الكريم (قوقية).



وخسر منتخبنا الأولمبي مبارته الأولى أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل.