انت الان تتابع خبر منتخبنا الأولمبي يسحق نظيره الإيراني بثلاثية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-27 | 17:58
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حقق منتخبنا الأولمبي بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً كبيراً على نظيره الايراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جرت على ملعب المدينة الدولي.
وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول بالتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب حسين عمار.
وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الأولمبي الإيراني هدف التعادل، فيما سجل منتخبنا الأولمبي هدفين في الشوط الثاني بإمضاء كل من الكسندر أوراها وحسن عبد الكريم (قوقية).
وخسر منتخبنا الأولمبي مبارته الأولى أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الأولمبي الإيراني هدف التعادل، فيما سجل منتخبنا الأولمبي هدفين في الشوط الثاني بإمضاء كل من الكسندر أوراها وحسن عبد الكريم (قوقية).
وخسر منتخبنا الأولمبي مبارته الأولى أمام نظيره الإيراني بهدف دون مقابل.
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