اسرائيل ترد على تشريع العراق لقانون 'تجريم التطبيع'

بغداد - ياسين صفوان - علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على تشريع مجلس النواب العراقي لقانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وقالت الخارجية في بيان، نصه: "تدين إسرائيل قرار مجلس النواب العراقي اقرار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل وفرض عقوبة الإعدام على كل من يتواصل مع إسرائيل. إنه قانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع".



ويوم أمس، صوت مجلس النواب العراقي، بالاجماع، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.