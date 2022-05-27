لبنان.. سعر الخبز يرتفع والليرة نحو أدنى مستوياتها

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي: "ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 365 غراما بـ9 آلاف ليرة، ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 825 غراما بـ15 ألف ليرة".

وقالت إن "التسعيرة الجديدة سببها الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار والارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية".



وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء) بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر صرف الدولار في هذا السوق، تراوح سعر الدولار الواحد بين 37700 و37600 ليرة لبنانية.