أول 'باربي' متحوِّلة جنسيّاً على صورة هذه النجمة! (صورة)

ويأتي هذا الاختيار لأن كوكس هي نجمة المتحوّلين جنسياً في المسلسل الكوميديّ الذي يتمحور حول سجن النساء: "البرتقالي هو الأسود الجديد".

وفي مقابلة مع إحدى المجلات كشفت النجمة أنها كانت تتوسل والديها للسماح لها باللعب بدمبة عندما كانت صغيرة لكنهما رفضا رفضًا قاطعًا لأنها ولدت ذكرًا.



وأشارت إلى معالجتها قالت لها: "لم يفُت الأوان أبداً للتمتّع بطفولة سعيدة، وما يجب فعله لطفلك الداخلي هو شراء دمية (باربي) الآن".

وهذا وشكرت لشركة "ماتيل" مبادرتها قائلة: "باربي) جزء ملموس من طفولتي... أنا ممتنّة جدّاً لشركة Mattel على هذه اللحظة، من أجل شفائي الشخصي".

من جهتها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة العالمية لـ"باربي" والدمى في شركة "ماتيل" ليزا ماكنايت،عن مدى حماسة الشركة بشأن الدمية الجديدة، مؤكدة أنها فخورة بتسليط الضوء على أهميّة التضمين والقبول في كلّ عمر والتعرّف على تأثير لافيرن الكبير في الثقافة من خلال مجموعة (باربي).

