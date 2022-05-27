أمريكا وبريطانيا 'تنتقدان' تشريع العراق قانوناً يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تمرير البرلمان العراقي لتشريع يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية".وأضافت: "يقف هذا التشريع في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".

من جهته، قال وزير دولة الظل للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا، في تغريدة عبر تويتر، إنه "أمر مثير للقلق بشكل لا يصدق أن البرلمان العراقي قد أصدر قانونًا يجرم، بل ويهدد بالقتل، لأولئك الذين لديهم علاقات مع إسرائيل".



وأضاف: "يجب على الحكومة البريطانية أن تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع".