انت الان تتابع خبر من بينها الحمى النزفية.. برلماني يدعو الحكومة للعمل بقانون 'مهم' يحد من انتشار الأوبئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، سلام الشمري، اليوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية الى الاسراع في تفعيل قانون التدرج الطبي البيطري لأهميته للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

