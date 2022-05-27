انت الان تتابع خبر من بينها الحمى النزفية.. برلماني يدعو الحكومة للعمل بقانون 'مهم' يحد من انتشار الأوبئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، سلام الشمري، اليوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية الى الاسراع في تفعيل قانون التدرج الطبي البيطري لأهميته للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.
دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، سلام الشمري، اليوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية الى الاسراع في تفعيل قانون التدرج الطبي البيطري لأهميته للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.