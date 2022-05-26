السامرائي والعبادي يؤكدان ضرورة مواصلة الحوارات البناءة

وقال بيان لمكتب السامرائي، إن "وفداً من تحالف عزم زار اليوم الخميس رئيس الوزراء الأسبق ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وضم الوفد رئيس التحالف النائب مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من قيادات التحالف، وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الحراك السياسي، والاستحقاقات الدستورية".

وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش اهمية سعي جميع الأطراف السياسية الى التوصل لحلول تؤدي الى تشكيل حكومة قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وبأسرع فترة ممكنة".

وتم التأكيد وفقاً للبيان على "ضرورة مواصلة الحوارات البناءة لتقريب وجهات النظر، والاخذ بعين الاعتبار ما يمر به البلد من ازمات تستدعي من الجميع المضي قدما في ترطيب الأجواء تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا".