'اوبك+' ملتزمة باتفاق انتاج النفط وتهدف الى زيادته في تموز

ونقلت وكالة "رويترز عن ستة مصادر في أوبك+ قولهم إنه "من المتوقع أن يلتزم التكتل باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة".واضافت ان "أعضاء المجموعة يؤكد أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالعوامل الأساسية".

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في تموز من العام الماضي، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا عن طريق زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر".

