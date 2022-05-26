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الصدر يوجه كلمة إلى أعضاء البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، كلمة إلى أعضاء ونواب البرلمان العراقي، بشأن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الصدر في كلمته: "الأخوات والأخوة النوّاب أحثّـكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجريم التطبيع)، وكما ولا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لاسيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن".

وأضاف: "شكراً مُقدّماً لكلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون، وشكراً لرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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