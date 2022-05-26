الصدر يوجه كلمة إلى أعضاء البرلمان

وقال الصدر في كلمته: "الأخوات والأخوة النوّاب أحثّـكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجريم التطبيع)، وكما ولا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لاسيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن".

وأضاف: "شكراً مُقدّماً لكلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون، وشكراً لرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك".

