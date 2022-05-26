انت الان تتابع خبر البرلمان يبدأ التصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وفي وقت سابق من اليوم، عقدت جلسة البرلمان بحضور 275 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وفي وقت سابق من اليوم، عقدت جلسة البرلمان بحضور 275 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.