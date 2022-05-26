البرلمان يبدأ التصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت جلسة البرلمان بحضور 275 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

