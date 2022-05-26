توم كروز يعترف: 'لم أحصل على يوم راحة واحد في حياتي'

ووفقًا لموقع "GEO" الأمريكي، كشف بطل سلسلة The Mission: Impossible "المهمة المستحيلة" أنه لم يحصل على يوم راحة في حياته، التي قضاها في مواقع تصوير الأفلام، وأنه يفضل حياته بهذا الشكل.

وبينما يحتفل "كروز" بعودته للمشاركة في مهرجان كان بفيلم Top Gun Maverick "توب جان: مافريك"، بعد غياب 13 عامًا عن المهرجان، يجري يوميًا الكثير من المؤتمرات الصحفية للترويج لفيلمه الجديد.