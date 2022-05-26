النزاهة: (57) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (57) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّنةً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ (55) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-30/4/2022)، (4) أوامر قبضٍ و(53) أمر استقدامٍ".الدائرة أضافت إنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبض واستقدام بحق عضو مجلس نوَّاب سابق، ووزيرٍ سابقٍ و(4) أسبقين، فضلاً عن وكيل وزيرٍ أسبق".

وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام شملت (7) مديرين عامين حاليِّين، و(11) سابقين، إضافة إلى (3) مديرين عامِّين أسبقين، ومحافظين حاليّين اثنين، و(3) سابقين، و(4) محافظين أسبقين، و (3) أعضاء مجالس محافظة سابقين".

