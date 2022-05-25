بعد اعتقاله في أربيل.. مصادر تكشف حيثيات تخص 'رضا علوان'

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر مطلعة، الخميس، حيثيات اعتقال صاحب مقهى "بن رضا علوان" خلال دخوله أربيل، مؤكدة وجود دعوتين من زوجته السابقة.



وقالت المصادر في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية اعتقال صاحب مقهى رضا علوان في بغداد والتي جرت خلال دخوله اربيل، جاءت بعد دعوتين قضائيتين".

وأضاف المصادر أن "الدعوتين تتعلق بزوجته السابقة التي رفعتهما ضده".

وأعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، امس الأربعاء، عن تعرض صاحب مقهى "بن رضا علوان" في بغداد للاحتجاز اثناء دخوله الى محافظة أربيل.