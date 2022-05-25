بعد حادثة 'اختراق' مطار النجف.. انتقاد يخص لجنة تقصي الحقائق

بغداد - ياسين صفوان - انتقدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، لجنة تقصي الحقائق التي ذهبت الى النجف بعد حادث اختراق طفل مطار المحافظة.



وقالت المصادر في حديث لـ الخليج 365، "اليوم ذهبت لجنة الى النجف لتقصي الحقائق وهي غير مؤهلة لهذا الامر".

وأضافت المصادر أن "احد أعضاء اللجنة شخص خريج ابتدائية".

واخترق طفل، أمس الثلاثاء، امن مطار النجف ووصل إلى نقطة انطلاق طائرة إيرانية تستعد للإقلاع إلى إيران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة من المسافرين.

وأصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن حادثة صعود متسول الى إحدى الطائرات في مطار النجف، قالت فيه إنه "من خلال تقصي الحقائق ومراجعة أرشيف الكاميرات والاجتماع مع لجنة أمن المطار، تبين أن الشركة الأمنية هي المسؤولة عن حماية وأمن المطار، وتم التعاقد معها من قبل إدارة مطار النجف منذ عام 2019".