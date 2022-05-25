الحلبوسي يترأس اجتماعاً نيابياً لمناقشة قانون 'حظر التطبيع'

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة
ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً نيابياً لمناقشة قانون "حظر التطبيع" مع الكيان الصهيوني.
ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً نيابياً لمناقشة قانون "حظر التطبيع" مع الكيان الصهيوني.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".