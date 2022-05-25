الحلبوسي يترأس اجتماعاً نيابياً لمناقشة قانون 'حظر التطبيع'

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً نيابياً لمناقشة قانون "حظر التطبيع" مع الكيان الصهيوني.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع