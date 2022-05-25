العراق وإيران يبحثان المعالجة القانونية لقضايا المواطنين من زائري العتبات المقدسة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، خلال استقباله السفير جمهورية إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق المعالجة القانونية لقضايا المواطنين الايرانيين من زائري العتبات المقدسة.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وبحث معه المعالجة القانونية لقضايا المواطنين الايرانيين من زائري العتبات المقدسة في العراق".