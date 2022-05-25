انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان المعالجة القانونية لقضايا المواطنين من زائري العتبات المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، خلال استقباله السفير جمهورية إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق المعالجة القانونية لقضايا المواطنين الايرانيين من زائري العتبات المقدسة.