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تظاهرات في بغداد للمطالبة بتشكيل الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتظاهر العشرات وسط بغداد للمطالبة بتشكيل الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العشرات تظاهروا في محيط ساحة قرطبة استعدادا للتوجه الى ساحة التحرير".

واضاف ان "المتظاهرين طالبوا بتشكيل الحكومة و محاسبة الفاسدين وقتله شهداء تشرين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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