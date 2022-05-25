تظاهرات في بغداد للمطالبة بتشكيل الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العشرات تظاهروا في محيط ساحة قرطبة استعدادا للتوجه الى ساحة التحرير".

واضاف ان "المتظاهرين طالبوا بتشكيل الحكومة و محاسبة الفاسدين وقتله شهداء تشرين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة".

