انت الان تتابع خبر اشتراكات مدفوعة... خبر سارّ لصنّاع محتوى 'تيك توك' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الشركة، ستخضع هذه الميزة الجديدة للاختبار اعتبارًا من يوم غد الخميس 26 أيار.وسستوفر تجربة الميزة الجديدة لعدد معيّن من صناع المحتوى، ثم سيُوسع نطاقها لتشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويتابع حساباتهم ما لا يقل عن ألف مستخدم.وتفسح الميزة في المجال أمام صنّاع المحتوى لتحقيق إيرادات شهرية مُتوّقعة ولتكييف بثهم المباشر بأسلوبهم الشخصي، وهي طريقة من شأنها أن تجعل الشركة ونجومها أقلّ اعتماداً على عائدات الإعلانات.

وعليه، يمكن لأصحاب الاشتراكات المدفوعة إظهار شارة تشير إلى أقدميتهم، وستُتاح لهم المشاركة في «دردشة» حصرية.

وتتشابه هذه الميزة إلى حدّ كبير مع صيغة اعتمدتها منصة «تويتش» المتخصصة في البث التدفقي لألعاب الفيديو وساهمت في نجاحها.



وفي حين ستُتاح للجميع مشاهدة فيديو البث التدفقي، إلا أنّ المشتركين فقط سيتمكّنون من استخدام عدد من الرموز التعبيرية الموجودة في نافذة الدردشة، حيث يكتبون تعليقاتهم.

أمّا في ما يتعلّق بأسعار الاشتراكات، فلم تُعلن المنصة عنها، لكن من المفترض أن تكون مشابهة لتلك المتوافرة على «تويتش»، على ما ذكرت في تغريدة «بي بي جيس»، وهي منشئة محتوى في المنصتين.

