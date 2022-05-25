انت الان تتابع خبر التربية تُشكل لجنة للتحقيق بحادثة حرق الدفاتر الإمتحانية في إحدى المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثالثة، اليوم الأربعاء، بياناً بخصوص حادث الحريق الذي طال متوسطة الباقر للبنين التابعة لقاطع التاجي والطارمية في منطقة سبع البور فجر اليوم، والذي ادى الى احتراق عدد من الدفاتر الامتحانية لطلبة الصفوف غير المنتهية (الكورس الثاني).

