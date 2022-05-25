الطاقة الذرية: محادثات ايران النووية تمر 'بمنعطف شديد الصعوبة'

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قوله، إن "المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثُر عليها في موقع يبدو قديمًا، لكن لم يعلن عنه، تمر "بمنعطف شديد الصعوبة".ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من حزيران المقبل.

واوضح خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أنه "يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أكد في 18 أيار الجاري، استمرار بلاده بتخصيب الوقود النووي بنسبة 60%"، مشيرًا إلى أن "عمليات الإنتاج والتخصيب تتم بالاعتماد على طاقات محلية".



وكانت إيران قد وعدت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% عقب انفجار في منشأة نطنز النووية العام الماضي، حيث اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الواقعة.