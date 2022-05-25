الزاملي يدعو لتخصيص مبلغ بقانون الأمن الغذائي لتحويل المحاضرين الى عقود (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، وزير المالية علي عبد الامير علاوي الى تخصيص مبلغ ضمن مقترح قانون "الأمن الغذائي"، او مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022، لتغطية عملية تحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار (315).

واقترح الزاملي، في كتاب رسمي صادر عن مكتبه حصلت عليه الخليج 365،على وزارة المالية في استمرار العمل بالمادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على ان يتم تقليص مدة تثبيت العقود في مؤسسات الدولة المختلفة من خمس سنوات الى سنتين، او منح الوزارة خيار العمل بالمدة الاصغرية اللازمة للتثبيت".



وطالب بـ"ضرورة تكييف وضع الاجراء اليوميين بعد 1/10/2019، ومنهم اجراء قرار (192)، وتحويلهم الى عقود حسب قرار (315)، وتخصيص مبلغ الى صندوق التقاعد لاطفاء (50%) من التوقيفات التقاعدية للمثبتين على الملاك الدائم من العقود والاجراء اليوميين ، من تأريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31 ".