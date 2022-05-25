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انت الان تتابع خبر النجم التركي الشهير وزوجته ينتظران مولودهما الأوّل (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد حوالي سنتين على زفافهما البسيط، ينتظر الممثل التركي الشهير باريش أردوتش وزوجته الممثلة الكوميدية جيبسي أوزاي مولودهما الأوّل.
لكنّ وسائل إعلام تركيّة قالت إنّ جنس المولود أنثى.
وما أن أُعلن الخبر السار حتّى تصدّر اسم أردوتش الترند التركي، وأعيد تداول تغريدة قديمة له تحدّث فيها عن الأطفال قائلا: "القدرة على إضحاك طفل مقابل كلّ شيء في عينَي".
ولطالما تعرّضت الأخيرة لانتقادات لاذعة من معجبات زوجها الوسيم اللواتي اعتبرن أنّها لا تليق به.
واشتدّت هذه الانتقادات مع عرض مسلسل حب للإيجار الشهير الذي شاركت في بطولته الممثلة التشين سانغو إذ اعتبرن أنها تليق به أكثر من أوزاي نظرًا إلى رشاقتها وشعرها البرتقالي الجميل.
وفي سياق منفصل، يعرض حالياً للنجم التركي المعروف باسم "عمر" في العالم العربي على خلفية دوره في المسلسل الشهير، مسلسل ألب أرسلان.
ويتصدر هذا العمل "الترند"، إذ هو الأكثر متابعة في تركيا والوطن العربي بسبب أحداثه الشيقة.
وتدور القصة حول السلطان ألب أرسلان، أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة "ملاذكرد"، وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك في عام 1071.
وتشاركه الممثلة فهرية أفجين التي ستنسحب من العمل بعد انتهاء الموسم الأوّل منه، كما سبق واتّفقت مع منتج العمل الذي يحاول إقناعها بالاستمرار لموسم آخر.