النجم التركي الشهير وزوجته ينتظران مولودهما الأوّل (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - بعد حوالي سنتين على زفافهما البسيط، ينتظر الممثل التركي الشهير باريش أردوتش وزوجته الممثلة الكوميدية جيبسي أوزاي مولودهما الأوّل.

ونشرت أوزاي صورة على خاصية الستوري عبر انستغرام صورة طريفة تخبّئ فيها بطنها لتعلن فيها خبر حملها بالشهر السادس من دون أن تذكر جنس المولود.

لكنّ وسائل إعلام تركيّة قالت إنّ جنس المولود أنثى.



وما أن أُعلن الخبر السار حتّى تصدّر اسم أردوتش الترند التركي، وأعيد تداول تغريدة قديمة له تحدّث فيها عن الأطفال قائلا: "القدرة على إضحاك طفل مقابل كلّ شيء في عينَي".



ولطالما تعرّضت الأخيرة لانتقادات لاذعة من معجبات زوجها الوسيم اللواتي اعتبرن أنّها لا تليق به.

واشتدّت هذه الانتقادات مع عرض مسلسل حب للإيجار الشهير الذي شاركت في بطولته الممثلة التشين سانغو إذ اعتبرن أنها تليق به أكثر من أوزاي نظرًا إلى رشاقتها وشعرها البرتقالي الجميل.