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رونالدينيو: كنت أتمنى اللعب بجوار محمد صلاح

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-25 | 11:08

رونالدينيو: كنت أتمنى اللعب بجوار محمد صلاح

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الخليج 365 - رياضة

صرح النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، بأنه كان يتمنى اللعب بجوار هداف نادي المصري الدولي محمد صلاح.

وقال رونالدينيو أثناء استضافته في نادي إيسترن كومباني الناشط في ، "دائما أكون سعيدا في مصر، بدأت من هنا وعمري 17 عاما في كأس العالم للناشئين عام 1997، استقبلتني الجماهير المصرية بشكل رائع وتفاعلت مع موهبتي رغم أنني لم أكن لاعبا معروفا حينها".

وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا، علق "هناك الكثير من اللاعبين الكبار ولكن من أفضل لاعبي العالم بجانب ومحمد صلاح".

وتطرق رونالدينيو للحديث عن صلاح قائلا "إنه لاعب رائع وسريع وهداف، تمنيت اللعب بجواره لأنه موهوب ويتناسب مع طريقة لعبي".

وعن نصيحته لصلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول، أوضح "الأهم بالنسبة لي أن يكون اللاعب سعيدا بغض النظر عن الفريق الذي يلعب فيه، كرة القدم لعبة ممتعة ويجب أن نلعبها باستمتاع وسعادة لننقل ذلك للجمهور".


تجدر الإشارة إلى أن عقد صلاح مع وصيف بطل الممتاز ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق لتجديد تعاقدهما.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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