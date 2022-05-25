أول تعليق من النني على تجديد عقده مع آرسنال

محمد النني انضم إلى آرسنال في يناير 2016، وبعد أكثر من 6 سنوات، ما زال النادي الإنجليزي يثق في اللاعب المصري ومدد عقده، ولكن دون الإفصاح عن مدة التعاقد الجديدة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام النادي قال النني: "أحب آرسنال وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة، واعتبر هذا النادي مثل عائلتي الثانية".