الاتحاد الكردستاني يتوقع حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

وقال النائب عن الاتحاد، اسو فريدون في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني إلى محافظة السليمانية هي جزء من محاولات كسر الجليد والجمود بين أطراف المكون الكردي"، لافتاً إلى أن "البيت الكردي هو ملك للجميع وليس للحزبين الرئيسيين فقط".وأشار فريدون إلى أن "هناك مشكلات جوهرية وخلافية داخل الاقليم، من ضمنها مسألة الرواتب بالإضافة إلى مشكلات يومية أخرى"، مبيناً أن "الوضع القائم في كرديتان يحتاج إلى التفاتة جديدة من جميع الأطراف الكردية لحل الأزمات، واختيار رئيس للجمهورية".

وأضاف، "نحن نقف عند عتبة باب اختيار رئيس جديد لجمهورية العراق، ولا نرغب في ان نكون طرفاً في اختيار رئيس الوزراء كونه من استحقاق المكون الشيعي".

ورأى، أن "جميع المشكلات في العراق هي سياسية وهناك خلافات قائمة بين الطرفين في الاقليم، و من الضروري التدخل لحل الوضع القائم والتقارب بين الجميع للمضي قدما لتحقيق حياة كريمة للمواطنين".



وأوضح فريدون، أن "تفسير المحكمة الاتحادية بفرض اغلبية الثلثين أخر مسألة حسم اختيار الرئيس وساهم في خلق أزمة الانسداد"، متوقعاً أن يؤدي هذا الأمر إلى "حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة أخرى خاصة مع الدخول في فراغ دستوري".