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مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين بجروح شمالي العراق.
وقالت الوزارة في في بيان لها، أن "الجنود الأتراك قتلوا في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، لافتة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى".

وأعربت الوزارة عن "حزنها الشديد" وقدمت تعازيها لأسر القتلى والقوات المسلحة وللشعب التركي متمنية الشفاء العاجل للجرحى".


ويذكر انه في وقت سابق، وقعت اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) والجيش التركي، بالقرب من المباني السكنية بمنطقة بروار الآشورية، شمالي العراق.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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