الرافدين يحدد قيمة سلف موظفي الدفاع والداخلية

بغداد - ياسين صفوان - حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، قيمة سلف موظفي وزارتي الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية حددت من من 5 مليون وحتى 50 مليون والتقديم عليها مباشرة عبر فروع المصرف الموجودة في بغداد والمحافظات".

ودعا البيان "الموظفين والمنتسبين الى عدم التعامل مع ضعاف النفوس الذين يمارسون الاحتيال ويزعمون التعامل مع المصرف في الترويج عن السلفة".