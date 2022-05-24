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سواريز: آمل اللعب مع ميسي مجدداً في هذا النادي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-24 | 13:14

سواريز: آمل اللعب مع ميسي مجدداً في هذا النادي

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الخليج 365 - رياضة

أكد لويس سواريز، مهاجم وأتلتيكو مدريد السابق، أنه يتمنى اللعب مجددا مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.

ولعب سواريز بجانب ميسي لمدة 6 سنوات في برشلونة، خلال الفترة بين 2014 و2020، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز، في تصريح لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "إمكانية الانتقال لإنتر ميامي واللعب بجانب ميسي في السنوات المقبلة؟ أتمنى، لا أحد يعرف ما سيحدث، ولدينا تواصل جيد معا".


وأضاف: "تجديد عقد ميسي مع برشلونة كان قد تم بنسبة 100% في أغسطس/اب الماضي، وكان رحيله بمثابة صدمة".

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن إمكانية رحيل ميسي عن بي إس جي في صيف 2023، وانتقاله للدوري الأمريكي، وبالتحديد إنتر ميامي، حيث سيشتري 35% من أسهم النادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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