انت الان تتابع خبر سواريز: آمل اللعب مع ميسي مجدداً في هذا النادي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-24 | 13:14
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الخليج 365 - رياضة
أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، أنه يتمنى اللعب مجددا مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.
أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، أنه يتمنى اللعب مجددا مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.
ولعب سواريز بجانب ميسي لمدة 6 سنوات في برشلونة، خلال الفترة بين 2014 و2020، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد.
وقال سواريز، في تصريح لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "إمكانية الانتقال لإنتر ميامي واللعب بجانب ميسي في السنوات المقبلة؟ أتمنى، لا أحد يعرف ما سيحدث، ولدينا تواصل جيد معا".
وأضاف: "تجديد عقد ميسي مع برشلونة كان قد تم بنسبة 100% في أغسطس/اب الماضي، وكان رحيله بمثابة صدمة".
وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن إمكانية رحيل ميسي عن بي إس جي في صيف 2023، وانتقاله للدوري الأمريكي، وبالتحديد إنتر ميامي، حيث سيشتري 35% من أسهم النادي.
وقال سواريز، في تصريح لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "إمكانية الانتقال لإنتر ميامي واللعب بجانب ميسي في السنوات المقبلة؟ أتمنى، لا أحد يعرف ما سيحدث، ولدينا تواصل جيد معا".
وأضاف: "تجديد عقد ميسي مع برشلونة كان قد تم بنسبة 100% في أغسطس/اب الماضي، وكان رحيله بمثابة صدمة".
وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن إمكانية رحيل ميسي عن بي إس جي في صيف 2023، وانتقاله للدوري الأمريكي، وبالتحديد إنتر ميامي، حيث سيشتري 35% من أسهم النادي.
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