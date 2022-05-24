انت الان تتابع خبر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء عضوية مشعان الجبوري (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن نص القرار الخاص بإلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري,