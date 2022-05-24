انت الان تتابع خبر نائب: الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا إلى هذه القناعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا الى قناعة تامة بأنه لا يمكن ان يقوم طرف بتشكيل الحكومة من دون الطرف الاخر، فيما أشار إلى أن أي تقارب بين الحزبين الكرديين، سينعكس إيجاباً على باقي المكونات.

