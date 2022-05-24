الدفاع توجه بتسكين جميع موظفيها المدنيين

بغداد - ياسين صفوان - وجّهت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للأفراد بالإسراع بتسكين كافة الموظفين المدنيين خلال مدة أقصاها شهر.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري، وجه المديرية العامة للأفراد بالإسراع بتسكين كافة الموظفين المدنيين خلال مدة أقصاها شهر، من خلال التنسيق بين المديرية والدوائر والوحدات، لرفع التقارير المفصلة بشأن منتسبيهم، إضافة الى احتياجاتهم من الدرجات والاختصاصات".



وأضاف أن "هذا التوجيه يأتي، للحفاظ على حقوق الموظفين وتسكين كل منهم بحسب اختصاصه، لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم ورفع وتيرة الانجازات في العمل خدمة للصالح العام".