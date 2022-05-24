الكعبي يخاطب وزارة المالية بشأن المحاضرين المجانيين (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - خاطب رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بشأن المحاضرين المجانيين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت عليها الخليج 365، تضمنت الآتي: "نرجو بيان امكانية درج مخصصات المحاضرين وكافة العقود والاجراء في دوائر الدولة حيث تتقدم الينا بشكل مباشر او عن طريق مكاتب اعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات والطلبات الرسمية عن طريق الممثليات".



ووفق الكعبي، فإن "هذه الشريحة تساهم في خدمة القطاع التربوي من ابناءنا الطلبة في عموم العراق، ولغرض ابعاد هذا الملف الانساني عن المزايدات السياسية والحزبية".