انت الان تتابع خبر الزاملي: خطر التطرف لازال قائماً ويهدد الجميع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الأمن والدفاع النيابية، مع الوفد البرلماني الأوربي للشؤون الخارجية، واللجنة الاوربية الفرعية للأمن والدفاع في الاتحاد الاوربي.
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الأمن والدفاع النيابية، مع الوفد البرلماني الأوربي للشؤون الخارجية، واللجنة الاوربية الفرعية للأمن والدفاع في الاتحاد الاوربي.