الزاملي: خطر التطرف لازال قائماً ويهدد الجميع

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة الأمن والدفاع النيابية، مع الوفد البرلماني الأوربي للشؤون الخارجية، واللجنة الاوربية الفرعية للأمن والدفاع في الاتحاد الاوربي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع