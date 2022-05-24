برج خليفة.. الأكثر جذبا للزوار

وأعلنت "غوغل" التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية، أن كلا من برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند، تليا برج خليفة في قائمة المواقع الأكثر استقطابا للزوار في العالم على خدمة "غوغل ستريت فيو".وعلى صعيد البلدان الأكثر استقطابا للزوار عبر الخدمة، تصدرت إندونيسيا القائمة أمام الولايات المتحدة واليابان، كما ضمت اللائحة أوروبيا كلا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأطلقت غوغل خدمتها "ستريت فيو" سنة 2007 بمبادرة من الأميركي لاري بايج أحد مؤسسي المجموعة العملاقة.