ميسي يودع دي ماريا برسالة 'مؤثرة'

وينتهى عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان في في يونيو المقبل، وقررت إدارة النادي، عدم التجديد له.

وفي رسالة وداعية، نشر ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له مع دي ماريا وهما يحتضنان بعضهما، وكتب: "كان من دواعي سروري أن أقضي معك هذا الموسم في باريس. لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة ولكن الأمر يختلف عندما نتقابل يوميا في الفريق".



وأردف ميسي، الذي توج مع منتخب الأرجنتين رفقة دي ماريا بلقب بطولة كوبا أمريكا في العام الماضي "لقد أكدت ما كنت أعرفه بالفعل عنك.. أنت شخص رائع ولديك عائلة رائعة".

وأكمل: "ما فعلته كلاعب في هذا النادي ليس هناك ما يقال عنه: كل شيء مثير للإعجاب. أتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة، وسنفتقدك".

وكان دي ماريا (34 عاما)، انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2015، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بحوالي 63 مليون يورو.

وساهم الجناح الأرجنتيني في تتويج سان جيرمان بـ18 لقبا، كما أصبح أكثر لاعب تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ النادي الفرنسي بـ111 تمريرة، بينما سجل 91 هدفا في 296 مباراة لعبها.

