كيسنجر يحذر من 'عواقب وخيمة' بسبب أوضاع أوكرانيا

وقال كيسنجر خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" عبر الفيديو: "في رأيي، يجب أن يبدأ التحرك نحو المفاوضات والسلام في الشهرين المقبلين من أجل تحديد النتيجة قبل أن تبدأ العواقب والصعوبات، والتي ستكون أكثر صعوبة في التعامل معها، بما في ذلك العلاقات بين روسيا وأوروبا أوكرانيا مع أوروبا".وأضاف، أن "الوضع المثالي هو إعادة الخط الفاصل إلى الوضع الراهن"، مشيرا إلى أن "نتيجة الأزمة الحالية في أوكرانيا في المجالين العسكري والسياسي ستؤثر على العلاقات بين البلدان في المستقبل".

وتابع، أن "تحقيق الوضع المحايد لأوكرانيا وتشكيلها كجسر بين روسيا وأوروبا هو الهدف الرئيسي في الوضع الحالي"، موضحا أن "النتيجة المثالية ستكون لو حلت أوكرانيا مكان دولة محايدة كجسر بين روسيا وأوروبا".