الامن المصري يقبض على المطرب حسام حبيب بعد بلاغ شيرين

وذكرت الوسائل ان "شيرين عبد الوهاب طلبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من طليقها حسام حبيب الذي حضر إلى فيلتها، وانتقل رجال قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى فيلا الفنانة شيرين، في خلال دقائق، وطلبت منهم الفنانة أخذ التعهد اللازم على طليقها، بعدم التعرض لها ولابنتيها".واضافت ان "قوة أمنية من قسم شرطة ثان الشيخ زايد، استمعت إلى أقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلالها بحمايتها وابنتيها من تعرض طليقها لهن، والذي بدوره نفى ذلك"، لافتا إلى أن "سبب تواجده بفيلتها إتمام مشروع فني معها قريبا".

وأكد حسام حبيب في أقواله لرجال الشرطة: أنه "لم ينو التعرض لها أو لبناتها، بل جاء لإتمام ما اتفقا عليه من مشروعات فنية، دون وجود أي نية للأذى بأي طريقة".

