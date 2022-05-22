انت الان تتابع خبر بارزاني يوضح إمكانية 'حل' الخلافات بين القوى الكردية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- السليمانية
أوضح رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إمكانية حل المشكلات والخلافات بين القوى السياسية الكردية.
وقال بارزاني خلال زيارته إلى محافظة السليمانية، إن "المشكلات الموجودة بين القوى الكردية ليست كبيرة، لدرجة أن تكون غير قابلة للحل".
وأضاف، أن "حفظ سيادة العراق هو لمصلحة جميع المواطنين العراقيين"، مشيراً إلى "ضرورة الإسراع بتفعيل العسكرية المشتركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين".
وتابع قائلاً: "على الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، العمل لإنهاء التحزب داخل قوات البيشمركة"، داعياً إلى "عدم زج قوات البيشمركة في الصراعات السياسية".
وأضاف، أن "حفظ سيادة العراق هو لمصلحة جميع المواطنين العراقيين"، مشيراً إلى "ضرورة الإسراع بتفعيل العسكرية المشتركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين".
وتابع قائلاً: "على الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، العمل لإنهاء التحزب داخل قوات البيشمركة"، داعياً إلى "عدم زج قوات البيشمركة في الصراعات السياسية".