بارزاني يوضح إمكانية 'حل' الخلافات بين القوى الكردية

وقال بارزاني خلال زيارته إلى محافظة السليمانية، إن "المشكلات الموجودة بين القوى الكردية ليست كبيرة، لدرجة أن تكون غير قابلة للحل".

وأضاف، أن "حفظ سيادة العراق هو لمصلحة جميع المواطنين العراقيين"، مشيراً إلى "ضرورة الإسراع بتفعيل العسكرية المشتركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين".



وتابع قائلاً: "على الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، العمل لإنهاء التحزب داخل قوات البيشمركة"، داعياً إلى "عدم زج قوات البيشمركة في الصراعات السياسية".