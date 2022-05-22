نيجيرفان بارزاني يلتقي بافل طالباني في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- السليمانية
وصل رئيس إقليم كردستان، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إلى محافظة السليمانية لعقد اجتماع مع الأحزاب الكردية في المحافظة.
وقال مصدر سياسي، في حديث لـ الخليج 365، إن "نيجيرفان بارزاني الذي ينوب عن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وصل إلى السليمانية للقاء قادة الأحزاب الكردية فيها".
وأضاف، أن "بارزاني التقى بافل طالباني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وسلتقي صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة التغيير، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكردستانية".
وأضاف، أن "بارزاني التقى بافل طالباني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وسلتقي صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة التغيير، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكردستانية".