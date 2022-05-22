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الكشف عن محتوى رسالة مبابي لرئيس ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-22 | 09:16

الكشف عن محتوى رسالة مبابي لرئيس ريال مدريد

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الخليج 365 – رياضة
كشف الصحفي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج El Chiringuito الشهير، فحوى رسالة النجم الفرنسي كيليان مبابي لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لإعلامه ببقائه في باريس سان جيرمان.

وجاء في رسالة مبابي "سيد فلورنتينو بيريز، أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جيرمان".

 

وتابع: "أود أن أشكرك على الفرصة التي منحتها لي للعب مع ريال مدريد، النادي الذي كنت أشجعه به منذ أن كنت طفلا.. آمل أن تتفهم قراري".

 

وختم مبابي :"حظا سعيدا في نهائي ".

 

ووقع المهاجم، الذي كان من المرتقب أن ينضم إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو، عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، حسبما أعلن بطل فرنسا، السبت.

 

وتسبب مبابي بتوقيع عقد جديد مع النادي الباريسي ورفض ريال مدريد حرجا كبيرا للنادي الإسباني لسعيهم وراء لاعب كان من الممكن أن يكون أول لاعب استثنائي في البرنابيو منذ رحيل عام 2018، أو منذ انضمام إيدن هازارد عام 2019، لكنهم لم يفلحوا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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