انت الان تتابع خبر الرشيد يقرر رفع سقف بطاقة ( credit card ) إلى خمسة أضعاف الراتب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
قرر مصرف الرشيد، اليوم الأحد، رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كردت كارد الى خمسة أضعاف الراتب، بدلاً من ثلاثة أضعاف لكافة الراغبين بالحصول على البطاقة.
وبين المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "سقف الحد الادنى لراتب الموظفين لغرض التقديم (750) الف دينار والراتب الخاص لمنتسبي القوات الامنية (1000000) مليون دينار".
ودعا المصرف، "كافة الراغبين التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف".
ودعا المصرف، "كافة الراغبين التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف".