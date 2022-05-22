الرشيد يقرر رفع سقف بطاقة ( credit card ) إلى خمسة أضعاف الراتب

وبين المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "سقف الحد الادنى لراتب الموظفين لغرض التقديم (750) الف دينار والراتب الخاص لمنتسبي القوات الامنية (1000000) مليون دينار".

ودعا المصرف، "كافة الراغبين التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف".

