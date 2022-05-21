انت الان تتابع خبر القوة الجوية يهزم أربيل في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-21 | 22:15
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تمكن فريق القوة الجوية، السبت، من الفوز على نظيره أربيل بهدفين لهدف ضمن الدوري العراقي الممتاز.
وسجل للقوة الجوية حمادي احمد وشريف عبد الكاظم، بينما احرز اربيل هدفه الوحيد من خلال كوسرت بايز.
وبهذا الفوز بلغ رصيد القوة الجوية 58 نقطة في المركز الرابع، اما اربيل فما زال يمتلك 36 نقطة في المركز 12 في ترتيب الدوري.
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