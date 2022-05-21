الوطني الكردستاني يطالب بغداد بحماية الاراضي العراقية بضمنها كردستان

بغداد - ياسين صفوان - طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، الحكومة المركزية بحماية الاراضي العراقية بضمنها اقليم كردستان وتوجيه احتجاج للحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المكتب السياسي للاتحاد في بيان، "ننظر بعين الامتعاض العميق للتطورات الامنية وتجاوز الحدود وندين قصف الطائرات التركية لحدود ناحية آغجلر التابع لقضاء جمجمال ومخيم اللاجئين في مخمور والذي اسفر عن استشهاد 4 مواطنين مدنيين وجرح 8 آخرين".

وأضاف البيان "بالاضافة الى تعازينا وتقديمنا المواساة لاسر الضحايا، نطالب على الفور بايقاف هذه الهجمات ونطالب الحكومة العراقية بتنفيذ المهام الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في حماية الاراضي العراقية بضمنها اقليم كردستان وان توجه احتجاجها للحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابع بيان الاتحاد "في الوقت ذاته، على حكومة اقليم كردستان استدعاء القنصل التركي لابداء التوضيح حول هذ المسألة، كونه لا يوجد أي مبرر لايقاع الضرر في صفوف المدنيين والاضرار المادية عن طريق تجاوز الحدود"، مشيراً الى أن "دماء مواطنونا طاهرة ونطالب بالحفاظ على مقدساتنا وجعل الرجوع الى الحوار والتفاهم، مفتاحا لحل المشاكل".